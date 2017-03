கடனில்லா மாநிலமாக தமிழகத்தை மாற்ற.. பாமக சொல்லும் பத்து யோசனைகள்!

நடப்பாண்டின் மொத்த செலவினம் ரூ.3,34,433 கோடியாகவும், வருவாய் செலவினம் ரூ.2,93,186 கோடியாகவும் இருக்கும் என்கிறது பாமக நிழல் அறிக்கை.

English summary

PMK on Sunday released shadow general budget for 2017-18 for Tamilnadu.