வரலாறு படைக்கும் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம்- களம் குதித்த லட்சக்கணக்கான கல்லூரி மாணவர்கள்!

ஜல்லிக்கட்டை பாதுகாப்போம் இதுதான் இன்றைக்கு தமிழக இளைஞர்களின் தாரக மந்திரம். தமிழர்களின் பாரம்பரியத்தை அழிக்க நினைக்கும் பீட்டாவை தடை செய்ய வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் போராடி

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu is almost freezed over Jallikattu protests in all over the state as students mobbed the public places to protest against the ban on Jallikattu.