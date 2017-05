வலுவில்லாத அரசு.. முடிவு எடுக்க முடியாத அமைச்சர்கள்.. அதிமுகவை வெளுத்து வாங்கும் திருநாவுக்கரசர்!

தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி நடைபெறுகிறதா அல்லது பாஜக ஆட்சி நடைபெறுகிறதா என கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு ஆட்சி நடைபெறுகிறது என்று தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Tamilnadu Congress leader Tirunavukkarar has said that the ruling is taking place to hear whether the AIADMK regime is in Tamil Nadu or the BJP regime. He also accused the Tamil Nadu government of being a weak government and a decisionless minister.