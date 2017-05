தமிழகத்தில் விரைவில் ஆட்சி மாற்றம் - திமுக, அதிமுக எம்பிக்கள் ஒரே மாதிரி சொல்றாங்களே?

தமிழகத்தில் விரைவில் ஆட்சி மாற்றம் வரும் என்று திமுக ராஜ்யசபா எம்பி கனிமொழியும், அதிமுக ராஜ்யசபா எம்பி மைத்ரேயனும் கூறியுள்ளனர்.

English summary

ADMK MP Maitreyan and DMK MP Kanimozhi MP have said Tamil Nadu politics will change very soon.