மத்திய அரசின் திட்டங்களை வெற்றிக்கதைகளாக தொகுத்து அனுப்ப அதிகாரிகளுக்கு எடப்பாடி அரசு உத்தரவு!

மத்திய அரசின் திட்டங்களை வெற்றிக்கதைகளாக தொகுத்து அனுப்ப மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu government in a never before exercise is asking its district level officials to report success stories of central government schemes. Incidentally, the success stories of all schemes that the Tamil Nadu government wants to document have been introduced, promoted by the Narendra Modi government.