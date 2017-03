சசிகலாவைப் பார்க்க படையெடுக்கிறார்களே தவிர, நீட் தேர்வு பற்றி கவலைப்படவில்லை - ஸ்டாலின் விளாசல்

அமைச்சர்களுக்கு குற்றவாளி சசிகலாவை பார்க்கத்தான் நேரம் உள்ளது என்றும் கிராமப்புற மாணவர்கள் மீது துளி கூட அக்கறை இல்லை என்றும் ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Stalin says that Tamil nadu government and ministers not bothering about NEET Exam. They are interested to see Sasikala in Bengaluru jail.