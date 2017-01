தமிழக அரசின் காப்பீட்டு திட்டம் விரிவாக்கம்.. 312 புதிய சிகிச்சை முறைகள் சேர்ப்பு

தமிழக அரசின் காப்பிட்டுத் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில், புதிதாக 312 சிகிச்சை முறைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Health Insurance scheme is expanded by Government of Tamil Nadu today.