ஆவின் டேங்கர் லாரி ஒப்பந்தத்தில் முறைகேடு.. முகவர்கள் சங்கம் கண்டனம்

ஆவின் பால் பண்ணைகளுக்கு டேங்கர் லாரிகள் மூலம் பாலினை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் ஒப்பந்தத்தில் முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Milk Dealers Welfare Association against to stop the tender of Aavin milk lorry . Tamil Nadu Milk Dealers Welfare Association leader ponnusamy has demanded to dismiss aavin workers those who given the agreement of aavin milk lorry to a wrong person.