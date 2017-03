தமிழகம், புதுச்சேரியில் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு நாளை தொடக்கம்... ஷூ, செருப்புக்கு தடை

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு நாளை முதல் தொடங்குகிறது.

Wednesday, March 1, 2017, 11:21 [IST]

Tamil Nadu state board exams for Class 12 will begin on tomorrow. Class 12 exams will begin with language paper 1 on March .The major papers will begin for third group and fourth group students on March 10 with the commerce exam, while for the students of science group, it begins with chemistry on March 13.