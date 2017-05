பிளஸ் 2 ரிசல்ட் ரிலீஸ் - யாருக்கு என்ன கிரேடு தெரியுமா?

தமிழகமே ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த பிளஸ் 2 ரிசல்ட் வெளியாகியுள்ளது. இதில் ரேங்க் முறை ஒழிக்கப்பட்டு கிரேடு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Friday, May 12, 2017, 10:39 [IST]

Tamil Nadu Plus Two (+2) Result 2017 The Tamil Nadu Board announced the HSC results on its official website. A,B,C,D, E, F grade introduce in TamilNadu exam result.