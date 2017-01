பொங்கல் நாளில் பொது விடுமுறை இல்லையா? - அஞ்சல்துறை ஊழியர்கள் பணியைப் புறக்கணிக்க முடிவு

பொங்கல் பண்டிகை தினத்தன்று கட்டாய விடுமுறை தினம் இல்லை என்பதால் வரும் சனிக்கிழமை அன்று அஞ்சல்துறை ஊழியர்கள் பணியைப் புறக்கணிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 10:50 [IST]

English summary

After the centre has announced that there will no declarted holiday for Pongal, the Tamil Nadu based postal staffs have decided to boycott duty on the festival day.