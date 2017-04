துள்ளி விளையாடும் மான்கள்... சென்னை ஆளுநர் மாளிகைக்கு ஒரு ஜாலி விசிட்

சென்னை ஆளுநர் மாளிகையை சுற்றுலா பயணிகள் பார்த்து ரசிக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. துள்ளி விளையாடும் மான்கள், நீரில் நீந்தும் வாத்துக்களை பொதுமக்கள் ரசித்தனர்.

English summary

The official residence of the Governor of Tamil Nadu, Raj Bhavan, will be thrown open for public viewing.Visitors can have a glimpse of the sprawling campus located at Guindy, starting from Friday.