திருத்தணி திகுதிகு 111 டிகிரி பாரன்ஹீட் ... சென்னை, மதுரை திருச்சியில் அனல்!

திருத்தணியில் இன்று அதிகபட்சமாக 111 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ள நிலையில் அனல் காற்று மேலும் அதிகரிக்கும் என்று வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, April 17, 2017, 17:45 [IST]

English summary

Chennai, Madurai,Trichy touch 107 degree FH mark temparature.People residing in the interior parts are used to heatwave.