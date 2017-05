தமிழகத்தில் வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரிக்கும், இடியோடு மழையும் பெய்யும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

English summary

Met office said, interior parts of the State, including Vellore, Salem and Tiruchi, the day temperature scaled to 105 degree FH.