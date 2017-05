பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு: தமிழில் 69 பேர், சமூக அறிவியலில் 61,115 பேர் செண்டம்

பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 69 பேர் தமிழில் முழுமதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனர். ஆங்கிலத்தில் யாரும் முழு மதிப்பெண்கள் பெறவில்லை.

Friday, May 19, 2017, 10:47 [IST]

English summary

The number of centums in maths, science and social science. 17,481 students got centums science subject this year.61,115 students got centums in Social Science.