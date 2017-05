பத்தாம் வகுப்பு ரிசல்ட்- வழக்கம் போல மாணவிகளே அதிகம் 96.2% பேர் தேர்ச்சி

தமிழகத்தில் 10ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகின. வழக்கம் போல மாணவிகளே தேர்ச்சி பெற்று பெற்றுள்ளனர்.

English summary

Girls have come good this time too in 10th class results. 96.2% girls have passed out in this year. 92.5% boys have passed the exams.