தமிழ் புத்தாண்டும் விஷு கொண்டாட்டமும் : ஆலயங்களில் அலைமோதிய கூட்டம்

தமிழ் புத்தாண்டு தினம், விஷூ பிறப்பை முன்னிட்டு இன்று அதிகாலை முதலே பக்தர்கள் கூட்டம் கோவில்களில் அலைமோதியது. சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

People at various temples in and around TamilNadu today and offered prayers to the presiding deities on the occasion of Tamil New Year today.