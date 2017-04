தமிழ் புத்தாண்டு... சித்திரை விஷு கொண்டாட்டமும் கனி காணுதலும்

தமிழ் புத்தாண்டு தினத்தை முன்னிட்டு சித்திரை விஷு கனி காணுதல் நிகழ்ச்சி பல ஊர்களில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, April 14, 2017, 8:43 [IST]

English summary

Chithrai Vishu the first month of the astrological (zodiac) calendar. It is celebrated as the New Year in TamilNadu. A ritual that the eldest member of the family was supposed to decorate the Vishu kani.