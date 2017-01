மூத்த தமிழறிஞர ச.வே. சுப்பிரமணியன் நெல்லை மாவட்டம் தமிழூரில் உடல் நலக்குறைவால் மரணமடைந்தார்.

English summary

Noted Tamil scholar S V Subramanian passed away due to illness in his hometown Tamiloor near Nellai this morning.