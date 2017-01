ஜல்லிக்கட்டு... வரலாறு பேசும் இளங்காளைகள் நடத்திய 21 மணிநேர தமிழர் உரிமை மீட்புக்கான தவவேள்வி போர்

தமிழர் உரிமை மீட்புக்கான போராட்ட களத்தில் அலங்காநல்லூர் இடம்பெற்றுவிட்டது. 21 மணிநேரம் கண் துஞ்சாத களமாடிய இளங்காலைகள் இப்போது கைது செய்யப்பட்டாலும் இப்போராட்டம் வரலாறு நெடுகிலும் பேசப்படும்.

All the Alanganallur protesters arrested by Madurai Police. But history will speak this Alanganallur sturggle so many years.