ரஜினி கொடும்பாவி வெடி வைத்து தகர்ப்பு.. தமிழர் அமைப்பினர் கைது.. சென்னையில் பரபரப்பு

ரஜினியின் அரசியல் பிரவேசத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழ் அமைப்பு ஒன்று ரஜினியின் கொடும்பாவியை வெடி வைத்து தகர்த்தது. இதனால் போயஸ் கார்டன் அருகில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 12:33 [IST]

English summary

Tamilar Munetra Patai stages a protest against Rajinikanth at Poes garden in Chennai.