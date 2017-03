குற்றவாளி சசிகலாவை சந்தித்த அமைச்சர்களை டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும்.. தமிழருவி மணியன்

தண்டிக்கப்பட்ட குற்றவாளியான சசிகலாவை சிறையில் சந்தித்த அமைச்சர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தமிழருவி மணியன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Gandhian People Movement president Tamilaruvi Manian said that action should be taken against ministers for meeting Sasikala in Bengaluru jail