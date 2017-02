தமிழகத்தில் ஆட்சியை கலைக்க வேண்டும்: தமிழருவி மணியன் வலியுறுத்தல்

தமிழகத்தில் ஆட்சியைக் கலைக்க வேண்டும் என்று காந்திய மக்கள் கட்சித் தலைவர் தமிழருவி மணியன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Gandhiya makkal iyakkam chief tamilaruvi manian said government should be dissolved