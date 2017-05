நீட் தேர்வு குறித்து கனிமொழி தவறான தகவலை பரப்பிவருகிறார்- தமிழிசை குற்றச்சாட்டு!

நீட் தேர்வு குறித்து திமுக எம்.பி. கனிமொழி தவறான தகவலை பரப்பி வருகிறார் என தமிழிசை சவுந்தரராஜன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Tamilnadu BJP leader Tamilisai accuses that Kanimozhi spreading wrong information about NEET Exam. Tamilnadu students will get many seats in medical she said.