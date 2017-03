தமிழிசை பொய் சொல்கிறார்... அவர் கட்சிக்கும் பதவிக்கும் இது அழகல்ல.. செல்லூர் ராஜு ஆவேசம்

ரேஷன் கடைகளில் பொருட்கள் கிடைக்கவில்லை என தமிழிசை சவுந்தர்ராஜன் பொய் சொல்கிறார் என அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Minister sellur Raju Says that Tamilisai lies that there is no pulses and palm oil in the Ration Shops. This is not fair for her paosr and the party.