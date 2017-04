ஜெ. சிகிச்சை குறித்து ஏன் இப்படி மாத்தி மாத்திப் பேசுறீங்க ஓபிஎஸ்? கேட்கிறார் தமிழிசை

ஜெயலலிதாவின் மரணம் குறித்து, முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் மாற்றி மாற்றிக் கருத்துக் கூறுவதாக தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Tamilnadu BJP leader Tamilisai accused that O.Pannerselvam is saying different opinion in different times on Jayalalitha treatment issue.