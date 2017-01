விவசாயிகளின் பிரச்சினையில் தமிழக அரசு மெத்தனம் - தமிழிசை குற்றச்சாட்டு

விவசாயிகள் நாம் நினைப்பதைவிட மோசமான நிலையில் உள்ளார்கள் என்பது வருத்தமளிக்கிறது. தமிழக அரசு மெத்தனம் காட்டுகிறது என்று தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 15:58 [IST]

English summary

TN BJP president Dr Tamilsail Soundararajan has slammed TN Govt for the farmers issue.