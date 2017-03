ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் போட்டி?

ஆர்கே நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் போட்டியிடக் கூடும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

According to the sources TamilNadu BJP leader Tamilisai Soundrarajan will contest in RK Nagar By-Poll.