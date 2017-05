ஐடி அதிகாரிகள் கையிலுள்ள ஊழல் அமைச்சர்கள் பெயர்களை ரிலீஸ் செய்ய வேண்டும்: தமிழிசை

வருமான வரித்துறை பட்டியலில் உள்ள ஊழல் அமைச்சர்களின் பெயர்களை உடனே வெளியிடவேண்டும் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் டாக்டர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

Tamil nadu BJP state president Tamilisai Soundararajan urges,Income tax officers to release corrupt ministers list

