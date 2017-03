டெல்லியில் உள்நோக்கத்துடன் விவசாயிகள் போராட்டமாம்... இழிவுபடுத்தும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன்

தமிழக விவசாயிகள் போராட்டம் உள்நோக்கம் கொண்டது என்றும் விவசாயக்கடன் மாநில அரசின் பிரச்சினை என்றும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Farmers from Tamil Nadu who had been protesting at Jantar Mantar,TamilNadu government not handling farmers properly, says Tamilisai.Agricultural loan is only state government issue, said Tamilisai soundrarajan.