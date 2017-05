தமிழகத்தில் எப்போது வேண்டுமானாலும் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறலாம்: தமிழிசை

தமிழகத்தில் எந்த நேரத்திலும் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறலாம் என பாஜக மாநிலத் தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Bjp TN president Tamilisai Sowndhrarajan urges Chief minister Edappadi Palanisamy to take action on sand quarries in Tamil nadu.