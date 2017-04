தக்க நடவடிக்கை எடுக்கச்சொன்னா தக்கைய வச்சு நடவடிக்கை எடுக்குறாரு... செல்லூரை வாரும் தமிழிசை!

நீர் ஆதாரத்தை பாதுகாக்க தக்க நடவடிக்கை எடுக்கக்கூறினால் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தக்கையை வைத்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார் என தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சாடியுள்ளார்.

English summary

Tamilisai talking about minister sellur Raju's Vaigai dam plan. She said Stalins strike on 25 th is unnessassry.