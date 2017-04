ஆர்கே நகர் இடைத் தேர்தல் ரத்துக்கு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வரவேற்பு!

ஆர்கே நகர் தொகுதி இடைத் தேர்தல் ரத்து செய்யபப்ட்டுள்ளதை தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வரவேற்றுள்ளார்.

English summary

TamilNadu BJP President Tamilisai Soundrarajan said that her party welcome the decision to cancel the RK Nagar By-poll.