பிளஸ் 2 ரிசல்ட் 2017: அரசுப் பள்ளிகள் அபாரம்.. சென்டம் அடித்து 292 பள்ளிகள் அசத்தல்!

தமிழகத்தில் அரசுப்பள்ளிகளில் 292 பள்ளிகள் முழுத்தேர்ச்சி அடைந்த பள்ளிகள் என்ற பெருமையைப் பெற்று அசத்தல் சாதனை படைத்துள்ளன.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 11:17 [IST]

English summary

292 Tamil nadu Government schools across the district produced centum results in the Higher Secondary Examination this year.