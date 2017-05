சென்ட்டம் ஜாஸ்தியால் எகிறும் என்ஜினியரிங் கட்- ஆப்?

கணித பாடத்தில் கடந்த ஆண்டைவிட சென்ட்டம் அதிகரித்துள்ளதால் பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கையில் 0.5 சதவீதம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

English summary

High centums in Maths and Physics subjects may increase the BE cut off upto o.5 percentage