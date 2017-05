பிளஸ் 2வில் தமிழ், ஆங்கிலத்தில் யாரும் சென்டம் இல்லை- காரணம் என்ன?

பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகின. இந்த ஆண்டு தமிழ், ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட மொழி பாடங்களில் யாரும் 200க்கு 200 மதிப்பெண்கள் எடுக்கவில்லை.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 10:51 [IST]

English summary

No centum in Plus Two Tamil and English language in Plus two exam. Tamil Nadu Plus Two (+2) Result 2017 The Tamil Nadu Board announced the HSC results on its official website.