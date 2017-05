ப்ளஸ் டூ தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு: எத்தனை பேரு எந்தெந்த பாடத்துல சென்டம் தெரியுமா?

ப்ளஸ் டூ பொதுத் தேர்வில் 3,656 பேர் 200க்கு 200 மதிப்பெண்கள் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 10:58 [IST]

In mathematics 3656 students have scored 200 out of 200. In zoology only 4 students got sccored centum. 330 students got above 1180 Marks in the public exam.