பிளஸ் 2 தேர்ச்சி விகிதம்: விருதுநகர் பர்ஸ்ட்.. வேலூர் லாஸ்ட்!

தமிழகத்தில் வெளியான தேர்ச்சி முடிவில் வேலூர் மாவட்டம் கடைசி இடத்தையும் விருதுநகர் மாவட்டம் முதல் இடத்தையும் பெற்றுள்ளது.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 10:51 [IST]

In 2017 +2 state board results Virudhunagar district registered highest pass percentage.

