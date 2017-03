சட்டசபையில் திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் குண்டுகட்டாக வெளியேற்றம்- ஹைகோர்ட்டில் வீடியோ தாக்கல்

திமுக எம்.எல்.ஏக்களை சட்டசபையில் கடந்த ஆண்டு வெளியேற்றிய வழக்கில், வீடியோ ஆதாரங்களை சட்டசபை செயலர் ஜமாலுதீன் உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார்.

English summary

Tamilnadu legislative Assembly secretary, Jamaludeen hand over videos of Assembly activity on August 17, 2016> On tyhat day DMK 88 MLAs sent out from assembly in rude manner after the speaker's order