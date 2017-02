சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு.. சசிகலா முதல்வராகக்கூடிய பேராபத்திலிருந்து தப்பியது தமிழகம்.. ராமதாஸ்

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட் வழங்கியுள்ள தீர்ப்பின் மூலம் சசிகலா முதல்வராகக்கூடி பேராபத்திலிருந்து தமிழகம் தப்பியுள்ளது என பா.ம.க நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

PMK founder Ramadas saying that due the asset case verdict Tamilnadu became safer from Sasaikala. This verdict will be the weapon to clear corruption in public administration.