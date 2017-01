என்ன பண்றதுன்னே தெரியலையே.. ஓ.பி.எஸ்ஸுடன் தமிழிசை அவசர ஆலோசனை

தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகளை நடத்த நிரந்தரச் சட்டம் இயற்றக்கோரி போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில் மதுரையில் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சந்தி

English summary

Tamilnadu BJP leader Tamilisai meets CM O.Paneerselvam in Madurai. They are discussing to handle the situation.