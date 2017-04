ஆர்கே நகர் தொகுதியில் உள்ள வீடுகளில் ஏன் "குறியீடு" வைக்கிறாங்க.. தமிழிசை பரபர புகார்!

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் உள்ள வீடுகளில் குறியீடுகள் எழுதப்படுவதாக தழிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Tamilnadu BJP leader Tamilisai says that some symbols written in RK Nagar houses. Two teams of ADMK doing forgery in RK Nagar said Tamilisai.