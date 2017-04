நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறியது.. ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் முதல்வர்!

ரேஷன் கார்டுகளுக்கு பதிலாக வழங்கப்படும் ஸ்மார்ட் கார்டு திட்டத்தை முதல்வர் எடப்பாடியார் இன்று சென்னை கொரட்டூரில் தொடங்கி வைத்தார். இத்திட்டத்தக்கு 330 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Saturday, April 1, 2017, 13:20 [IST]

English summary

Tamilnadu chief minister Edappadi k. Palanisamy inaugurated Smart card -ration card plan in Korattur. About 330 cr. rupees spent over this plan.