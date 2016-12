மமதா பானர்ஜியை தமிழ்நாடு முதல்வர் என உளறிய ராம மோகன் ராவ்!!

தமிழக முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் ராம மோகன் ராவ் வருமான வரித்துறை சோதனைக்குப் பிறகு இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது மமதா பானர்ஜியை தமிழக முதல்வர் என கூறி அவர் உளறினார்.

Tuesday, December 27, 2016

After the raid of income tax, former Chief Secretary of Tamil Nadu Ram Mohan Rao press conference today. He blabberd that Tamilnadu Chief Minister Mamata Banerjee instead of say west bengal chief minister.