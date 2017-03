சொந்த ஊரான சேலத்துக்கு மார்ச் 11-ல் செல்கிறார் முதல்வர் எடப்பாடி?

தமிழக முதல்வராக பதவியேற்றபின் முதல் முறையாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி வருகிற 11ம் தேதி சேலத்தில் நடைபெறும் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கும் விழாவிற்கு வரவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

TamilNadu CM Edappadi Palaniswamy will go to Salem on 11th march for the first time after he became TN CM. He will attend a grand function organised by his party and launches some welfare schemes to public.