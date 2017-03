ஆணவத் திமிரோடு பேசி வருகிற ஹெச்.ராஜாவை பாஜக அடக்கி வைக்க வேண்டும்.. திருநாவுக்கரசர் எச்சரிக்கை

காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி குறித்து அவதூறாக பேசிய ஹெச்.ராஜா தனது பேச்சுக்கு வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Tamilnadu congress leader Thirunavukarasar condemns H.Raja for his talk on Soniya Gandhi. He urges H.Raja should hold his tongue.