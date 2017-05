17 நாட்களாக நடைபெற்று வந்த டாக்டர்கள் வேலை நிறுத்தப் போராட்டம் வாபஸ்!

தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவர்கள் சங்கம் நடத்திய போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, May 5, 2017, 20:33 [IST]

English summary

Tamilnadu medical college students and Doctors Withdraw of their strike