ஆர்கே நகர் குறித்த கருத்துக் கணிப்புகளை நாளை முதல் 12-ந் தேதி வரை வெளியிட தேர்தல் ஆணையம் தடை!

ஆர்கே நகர் தேர்தல் குறித்து நாளை மாலை 5 மணியிலிருந்து 12ந் தேதி மாலை 5 மணி வரை எந்தக் கருத்துக் கருத்து கணிப்பையும் வெளியிடக் கூடாது என தேர்தல் ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது.

English summary

Tamilnadu Election commission told some rules and regulation on Rk nagar by election. In that rules, no vehicles should be used to bring voters, Outsiders should go out from Rk nagar and so on.