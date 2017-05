மத்திய அரசு உதவி செய்த போதும் தமிழ்நாட்டில் மின்வெட்டு பிரச்சனை தொடருகிறது- தமிழிசை சுரீர்

தமிழக அரசுக்கு மின்வெட்டு பிரச்சனையை தீர்க்க மத்திய அரசு உதவி செய்த போதும், இங்கு மின்வெட்டு பிரச்சனை நீடிக்கிறது என தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை கூறியுள்ளார்.

Central govenment helping tamilnadu in electricity problem by all means. Even though Tamil nadu facing electricity problem told TN Bjp leader Tamilisai.