நெல்லை மாவட்டத்தை சேர்ந்த 7 பேர் இன்று சொந்த ஊருக்குச் செல்லும் வழியில் மாவட்ட ஆட்சியரைச் சந்தித்து தங்களது விடுதலைக்கு உதவியதற்கு நன்றி தெரிவித்தனர்.

Story first published: Saturday, April 8, 2017, 9:41 [IST]

English summary

Tamilnadu fishermen who were arrested at Bahrain released and return back to Nellai.